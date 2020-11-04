DİSK'in Meclis önündeki açıklamasına polis engeli: 1 gözaltı

Meclis gündemine gelen "İstihdam Yasası"na karşı Meclis önünde bir açıklama yapmak isteyen DİSK üye ve yöneticileri polis tarafından engellendi.

DİSK'ten yapılan açıklamada "TBMM önünde engellenmeye çalışılan DİSK'in sözü Türkiye işçi sınıfının ortak sözüdür. Baskı ile, şiddet ile susturamazsınız! 'Kıdem hakkımız gasp edilemez'" denildi.

DİSK Birleşik Metal İş sendikası Genel Yönetim Kurulu üyesi Hami Baltacı açıklama sırasında gözaltına alındı.

Açıklamanın engellenmesi sonrası CHP ve HDP'li vekillerle birlikte DİSK'in açıklaması Meclis içinde yapıldı.

Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, istihdam yasasının patronlar lehine olduğunu, işçi sınıfına yeni saldırıları gündeme getirdiğini dile getirdi.