DİSK yöneticileri '100 Yaşa Can Verenlerden' sergisini gezdi

Kemal Türkler DİSK heyeti, 22 Temmuz 1980'de faşist çetelerce öldürülen DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in resminin önünde.

DİSK'in 12 Eylül'le ilgili basın açıklamasının ardından Kadıköy'deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'ne gelen bir heyet TKP'nin 100. yılı için düzenlenen "100 Yaşa Can Verenlerden" sergisini gezdi ve ressam İrfan Ertel'le sohbet etti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Erdoğan, Birleşik Metal Genel Sekreteri Özkan Atar ve Birleşik Metal Eğitim Daire Başkanı Seyfettin Gülengül, kültür merkezinin merdivenleri boyunca sıralanan 70 resmi ilgiyle inceledi.

İrfan Ertel'in "100 Yaşa Can Verenlerden" sergisi 8 Eylül günü düzenlenen bir açılışla yurttaşların ilgisine sunulmuştu. Sergi 30 Eylül tarihine kadar Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde gezilebilecek.