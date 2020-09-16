DİSK: Üyelerimizin yüzde 25,5’inin çalışma arkadaşları Covid-19’a yakalandı

DİSK Genel-İş, Covid-19 salgınının çalışma yaşamına etkilerine dair yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Sendikanın açıklamasında, "Salgın bazı işyerlerinde faaliyetlerin tamamen ya da geçici olarak durmasına ve çalışanların işsiz kalmasına yol açtı. Salgın ile birçok işyerinde çalışma saatleri azaltıldı, uzaktan çalışma modeline geçildi. Kısa çalışma ya da ücretsiz izne çıkarma gibi uygulamalarla çalışma yaşamında değişiklikler oldu" denildi.

DİSK'in duyurduğu değerlendirmede öne çıkanlar şöyle: