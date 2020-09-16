DİSK: Üyelerimizin yüzde 25,5’inin çalışma arkadaşları Covid-19’a yakalandı

DİSK Genel-İş, Covid-19 salgınının çalışma yaşamına etkilerine dair yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını yayımladı.
Sendikanın açıklamasında, "Salgın bazı işyerlerinde faaliyetlerin tamamen ya da geçici olarak durmasına ve çalışanların işsiz kalmasına yol açtı. Salgın ile birçok işyerinde çalışma saatleri azaltıldı, uzaktan çalışma modeline geçildi. Kısa çalışma ya da ücretsiz izne çıkarma gibi uygulamalarla çalışma yaşamında değişiklikler oldu" denildi.
DİSK'in duyurduğu değerlendirmede öne çıkanlar şöyle:
- Salgın sürecinde üyelerimizin yüzde 50’sinin çalışma biçimi değişti.
- Salgın sürecinde üyelerimizin yüzde 35,4’ünün çalışma süresi azaldı, yüzde 13,8’inin çalışma süresi arttı.
- Üyelerimizin ortalama net ücreti “asgari ücret İle 3.500 TL” arasında.
- Salgın döneminde üyelerimiz sendikalı olduğu için ücret ve gelir kaybı az oldu.
- Üyelerimizin yüzde 10’u İŞKUR ödeneklerinden faydalandı.
- Üyelerimizin yüzde 10’a yakını da İŞKUR dışındaki ödeneklerden yararlandı.
- Salgın döneminde borçlanma arttı.
- Üyelerimizin yüzde 57,1’i ekonomik açıdan zorluk yaşadı.
- Üyelerimizin yüzde 69’unun 1 aydan daha az geçinecek parası var.
- Üyelerimizin alım gücü düştü, daha ucuz besinlere yöneldiler.
- Üyelerimizin yüzde 25,5’inin çalışma arkadaşı/arkadaşları Covid-19’a yakalandı.
- İşyerlerinde alınan önlemler yetersiz kaldı. Bu nedenle üyelerimizin yüzde 80’i kendini veya hem işini hem kendini tehlikede hissediyor.