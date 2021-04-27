DİSK: Tam kapanma yok sınıf ayrımcılığı var

AKP'nin dün açıkladığı "kapanma" kararına ilişkin DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan açıklama geldi.

"Getirilen 42 istisna ile başta sanayi ve inşaat işçileri olmak üzere çok sayıda zorunlu olmayan mal ve hizmet üretiminde çalışan milyonlarca işçi, emekçilerin çoğunluğu çalışmaya devam edecek. 'Tam kapanma' iddiası gerçek dışıdır" diyen Çerkezoğlu, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesine göre "Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar” tam kapanmadan muaf tutuldu. Böylece sanayi işçileri çalışmaya devam edecek. Metal işçileri, kimya işçileri, lastik işçileri, inşaat işçileri, tekstil işçileri, toprak işçileri çalışmaya devam edecek. Hizmet sektörünün önemli bir bölümü de çalışmaya devam edecek. Salgında hergün yüzlerce yurttaş ölürken inşaatların çalışması hangi akla hizmettir? Acil olmayan sanayi üretimi hangi akla hizmettir?

Hükümet sermeyenin çıkarlarını halkın, işçinin çıkarlarından üstün tutmaktadır. Hükümet "çarklar dönsün, ölen ölsün” zihniyetini sürdürmektedir. İşçiler servisler veya toplu taşıma ile işe gidecekler, yan yana çalışacaklar ve birlikte yemek yiyecekler. Bu akıl almaz bir tutumdur. İnsafsız bir tutumdur. İşçileri virüsle baş başa bırakarak tam kapanma olmaz. İşyerlerinde ciddi vaka artışlarının görüldüğü bir ortamda tam kapanma iddiası adı altında işçileri salgınla baş başa bırakmak kabul edilemez.

Tam kapanmadan muaf tutulan işlerin pek çoğu temel ve zorunlu işler değildir. Tam kapanma için çarklar durmalı, üretim durmalı, zorunlu, temel ve acil mal ve hizmet üretimi dışında tüm üretime ara verilmelidir. Çalışması zorunlu olan işçiler için ise dönüşümlü, seyreltilmiş ve kısaltılmış mesai uygulaması yapılmalıdır.

Bu nedenlerle "tam kapanma” söz konusu değildir. Tam kapanma adı altında alınan önlemlerin pek çoğu sermayenin çıkarlarını gözetir niteliktedir. Hükümet kısmi ve sınırlı kapanma önlemlerini tam kapanma diye sunmakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır. İşçilerin çalıştığı bir "tam kapanma” adil değil, eşit değil, hukuka ve akla uygun değildir. Başta sanayi ve inşaat işçileri olmak üzere milyonlarca işçi virüsle baş başa bırakılmış, ölüme terkedilmiştir.

Böylece salgın yönetimi açıkça bir sınıf ayrımcılığına dönüşmüştür.

Öte yandan bu kısmi kapanma döneminde çalışamayacak durumda olan emekçilerin geçimi ve geliri ise belirsizdir.

17 Mayıs'a kadar sürecek kısmi kapanma sırasında çalışanların ve dar gelirli yurttaşların geçimlerini sağlayacak ve gelir kaybını önleyecek nakit desteklerin sağlanması zorunludur. Nakit sosyal destek olmadan kapanma olmaz. Bu anayasaya ve insan haklarına aykırıdır.

Salgın nedeniyle alınan önlemler nedeniyle iş ve gelir kaybına uğrayacak çalışanların ve yurttaşların geçimin devlet tarafından sağlanması Anayasanın sosyal devlet ilkesinin ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun gereğidir.

Gerçek bir "tam kapanma” için aşağıdaki önlemler derhal alınmalıdır: