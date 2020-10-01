DİSK: Orta Vadeli Program çalışma yaşamında kuralsızlığı ve ayrımcılığı arttıracak

DİSK, önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan 2021-2023 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın salgına karşı sosyal politikalara değil sermaye teşvik ve desteklerine odaklandığını belirtti.

Üç yıldır Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yasada var olmayan bir adla Yeni Ekonomi Programı (YEP) olarak kamuoyuna sunulan programın yasal adının Orta Vadeli Program (OVP) olduğunu hatırlatan DİSK, program hakkındaki görüşlerini açıkladı.

'Kıdem tazminatı ve emeklilik haklarını zayıflatmayı hedefliyor'

DİSK, programın çalışanların kazanılmış haklarını ortadan kaldıracak güvencesiz çalışma biçimlerini yaygınlaştıracak hedeflere sahip olduğunu kaydetti.

DİSK'ten yapılan açıklamada "OVP çalışma yaşamında yaşa dayalı ayrımcılığı derinleştirecek bir zihniyete sahip. OVP esnek ve kuralsız çalışma biçimlerini arttırarak kıdem tazminatı, iş güvencesi ve emeklilik haklarını zayıflatmayı hedefliyor" denildi.

Yasaya göre bütçe hazırlama sürecinin OVP ile başladığı belirtilen açıklamada OVP'nin makro politikaları, ilkeleri, hedefleri ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsadığı ifade edildi.

Üç yıllık makro ekonomik hedefleri ortaya koyan OVP'nin ekonominin geneli olduğu kadar çalışma yaşamı ve istihdam açısından da önem taşıdığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

'Programda sosyal politika kavramı yok'

"2021-2023 dönemi OVP 'salgından fırsat yaratmak' gibi dar ve sermaye odaklı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Nitekim sosyal politika kavramının hiç geçmediği programda 'Türkiye'nin üretim ve yatırımda cazibe merkezi haline getirilmesi' hedefine iş ve yatırım ortamına odaklı hedeflere bol bol yer verilmiştir. OVP sermayeye dönük teşvik ve desteklere odaklanırken, OVP'de yer alan çalışma yaşamı ile ilgili ilgili politika ve tedbirler esneklik ve güvencesizliği artırmaya dönük olup, uygulanması halinde yeni hak kayıpları ve ayrımcılık yaratacaktır.

Esnek çalışma biçimleri artacak

OVP'de çalışma yaşamı ve istihdamla ilgili yer verilen hedeflerin çalışanların kazanılmış haklarının budanması ve daha esnek ve kuralsız bir çalışma yaşamı anlamına geldiğini vurgulayan DİSK "Bu hedeflerin esnek çalışma biçimlerini (belirli süreli çalışma, kısmi süreli çalışma gibi) artırmayı ve belirli yaş grupları için daha güvencesiz ve ayrımcı çalışma şartlarını içerdiği açıktır" dedi.

Konfederasyonun açıklamasında "Belirli yaş gruplarına dönük daha güvencesiz ve esnek çalışma koşulları hedefi yaşa dayalı ayrımcılık olup Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır" denildi.

Gençler ve yaşlıların çalışma koşulları ağırlaşacak

Gençler ve yaşlılar için ayrımcılık değil daha fazla koruma gerektiği belirtilen açıklamada "Hedeflenen düzenlemeler gençlerin ve yaşlıların çalışma koşullarını ağırlaştıracak ve haklarını budayacaktır. Oysa gençler ve yaşlılar çalışma yaşamında özel olarak korunması gereken gruplar arasındadır." ifadesi yer aldı.

DİSK ayrıca OVP'de yer alan hedeflerin başta kıdem tazminatı olmak üzere, iş güvencesi ve emeklilik haklarını tahrip edecek nitelikte olduğunu ve bu hedefler uygulamaya geçerse, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların "ikinci sınıf” işçiler haline getirileceğini ve Anayasa ve yasalarda güvence altına alınan hakların bir bölümünün onlara uygulanmayacağını vurguladı.

'Hedefler gerçekçi değil'

OVP'de yer alan makro ekonomik hedeflerin gerçekçi olmadığına işaret eden DİSK "Son yıllarda YEP adıyla açıklanan diğer programlarda yer alan makro ekonomik hedeflerin ve özellikle de istihdam ve işsizliğe ilişkin hedeflerin hiçbirinin tutmadığının altını çizmek gerekir" açıklamasını yaptı.

Haziran 2020'de istihdam 26,5 milyon olurken, iş başında olanların 23 milyon olarak gerçekleştiği, geniş tanımlı işsizliğin ise yüzde 28,9 olarak gerçekleştiği ifade edilen açıklamada "Ekonominin bir yıl içinde hem işbaşında olmayan yaklaşık 3 milyon kişiyi iş başına döndürmesi ve hem de 2 milyon ek istihdam yaratması gerçekçi bir hedef değildir. OVP'de yine ulaşılamayacak hayali hedeflere yer verilmiştir" denildi.

OVP'de yer alan çalışma yaşamına ilişkin düzenlemelerin kabul edilemez nitelikte olduğunu belirten DİSK "DİSK, çalışanlar arasında ayrımcılığı artıracak, güvencesiz ve esnek çalışmayı yaygınlaştıracak, kıdem tazminatı, iş güvencesi ve emeklilik haklarını sınırlamayı hedefleyen girişimlere karşı durmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.