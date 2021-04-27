DİSK, KESK, TMMOB ve TTB '1 Mayıs' programını açıkladı

1 Mayıs 2021 kutlama ve anmalarına ilişkin program DİSK, KESK, TMMOB ve TTB genel başkanlarının katılımıyla 21 Nisan 2021 Çarşamba günü duyurulmuştu.
Bu kapsamda işyerlerindeki 1 Mayıs etkinliklerinin 26 Nisan 2020 itibarı ile başladığı belirtildi.
"Her gün 1 Mayıs, her yer 1 Mayıs” sloganıyla gerçekleştirilecek kutlama ve anma programının detayları şu şekilde açıklandı:
- 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 11:00'de İstanbul Taksim Kazancı yokuşunda anma töreni düzenlenecektir. 1 Mayıs'ta yitirdiklerimiz için diğer anma törenleri saat 12:00'de Şişhane'de, 13:30'da Kadıköy'de gerçekleştirilecektir.
- 29 Nisan 2021 Perşembe günü Taksim'deki anma töreniyle eşzamanlı olarak Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda pandemi koşullarına uygun biçimde kitlesel basın açıklamaları ve işyerlerinde kutlamalar gerçekleştirilecektir.
- 30 Nisan 2021 Cuma günü "tam kapatma” adı verilen "önlemlere” rağmen virüsle burun buruna çalışmaya zorlanan işçiler, işyerlerinde 1 Mayıs kutlamalarını sürdürecek ve pandemi önlemlerinde sınıf ayrımcılığını protesto edecektir.
- Zorunlu iş kolları dışında işçilerin, emekçilerin büyük bir bölümünün çalışmadığı 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü, zorunlu işkollarında çalışmakta olan emekçileri işyerlerinde, çalışmayan milyonları da evlerinde, balkonlarında, sokaklarında, sosyal medyada 1 Mayıs coşkusunu büyütmeye, pandemiye karşı mücadele ayrımcılığı ve halka gelir güvencesi sağlanmamasını protesto etmeye çağırıyoruz. Herkese sağlıklı, güvenceli, insanca bir yaşam için aklın ve bilimin emrettiği tedbirlerin alınması talebiyle 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 21:00'de herkesi bulunduğu her yerden "ses vermeye” çağırıyoruz.