DİSK, KESK, TMMOB ve TTB '1 Mayıs' programını açıkladı

1 Mayıs 2021 kutlama ve anmalarına ilişkin program DİSK, KESK, TMMOB ve TTB genel başkanlarının katılımıyla 21 Nisan 2021 Çarşamba günü duyurulmuştu.

Bu kapsamda işyerlerindeki 1 Mayıs etkinliklerinin 26 Nisan 2020 itibarı ile başladığı belirtildi.

"Her gün 1 Mayıs, her yer 1 Mayıs” sloganıyla gerçekleştirilecek kutlama ve anma programının detayları şu şekilde açıklandı: