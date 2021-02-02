DİSK, İYİP'i ziyaret etti

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

DİSK'ten ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "DİSK, asgari ücretlilerin ve tüm işçilerin eline geçen nakit miktarın en az 750 TL artırılmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması için TBMM’de grubu bulunan partilerle görüşmelere devam ediyor. Bu kapsamda DİSK heyeti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Asgari ücretin tümüyle vergiden muaf tutulması ve asgari ücrete sağlanacak SGK prim desteği ile asgari ücretin 750 TL artmasını sağlayacak yasal düzenlemelerle ilgili hazırlanan rapor, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e verildi" denildi.