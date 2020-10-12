DİSK: Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 27,3

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu’nu açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik oranı yüzde 13,4 iken, DİSK-AR'a göre geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 27,3'ü buldu.

Rapora göre geniş tanımlı işsiz sayısı da 9,8 milyona ulaştı. Covid-19 etkisiyle işsizlik ve iş kaybı ise toplamı 10,4 milyon oldu.

DİS-AR raporunun bir bölümü şöyle:

"TÜİK'e göre dar işsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde işsiz sayısı 2020 Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu. TÜİK açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı ile Covid-19'un yarattığı tahribatı yansıtmaktan oldukça uzaktır. Nisan 2020'den bu yana uygulanan işten çıkarma yasağı nedeniyle dar tanımlı işsizlik verileri işgücü piyasalarındaki gerçek tabloyu yansıtmıyor.

TÜİK'in Temmuz 2020 dönemine ait sonuçlarında yer alan dar tanımlı (resmî) işsizlik oranı ve işsiz sayısı Covid-19 döneminde yaşanan istihdam ve iş kaybını yansıtmayan ve tamamen TÜİK'in işsizlik hesaplama tekniğinin yetersizliğinden kaynaklanan bir sonuçtur."

Rapordan özet bulgular ise şu şekilde: