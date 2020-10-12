DİSK: Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 27,3

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu’nu açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik oranı yüzde 13,4 iken, DİSK-AR'a göre geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 27,3'ü buldu.
Rapora göre geniş tanımlı işsiz sayısı da 9,8 milyona ulaştı. Covid-19 etkisiyle işsizlik ve iş kaybı ise toplamı 10,4 milyon oldu.
DİS-AR raporunun bir bölümü şöyle:
"TÜİK'e göre dar işsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde işsiz sayısı 2020 Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu. TÜİK açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı ile Covid-19'un yarattığı tahribatı yansıtmaktan oldukça uzaktır. Nisan 2020'den bu yana uygulanan işten çıkarma yasağı nedeniyle dar tanımlı işsizlik verileri işgücü piyasalarındaki gerçek tabloyu yansıtmıyor.
TÜİK'in Temmuz 2020 dönemine ait sonuçlarında yer alan dar tanımlı (resmî) işsizlik oranı ve işsiz sayısı Covid-19 döneminde yaşanan istihdam ve iş kaybını yansıtmayan ve tamamen TÜİK'in işsizlik hesaplama tekniğinin yetersizliğinden kaynaklanan bir sonuçtur."
Rapordan özet bulgular ise şu şekilde:
- Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Temmuz 2020'de 10,4 milyon olarak gerçekleşti.
- Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı yüzde 29,1 olarak hesaplandı.
- Covid-19 Temmuz 2020'de en az 1 milyon 879 bin yeni eşdeğer istihdam kaybına yol açtı.
- Geniş tanımlı işsiz sayısı 9,8 milyona yükseldi.
- Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 27,3 olarak gerçekleşti.
- İstihdam bir yılda 1 milyon 254 bin kişi azaldı.
- İstihdam oranı yüzde 43,5'e geriledi.
- İşbaşında olanların sayısı son bir yılda 1 milyon 333 bin kişi azaldı.
- Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 614 binden 1 milyon 335 bine yükseldi.
- Kadınlar Covid-19'dan daha fazla etkileniyor: Kadın işgücü yüzde 7,5, kadın istihdamı yüzde 6,3 azaldı.