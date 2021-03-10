DİSK: Biz 10 yıldır hesaplıyorduk, TÜİK de nihayet gördü!

DİSK Araştırma Merkezi "TÜİK nihayet kabul etti: Geniş tanımlı işsizlik oranı ortalama yüzde 29,1, kadınlarda yüzde 37,3!" açıklamasını yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tarihinde ilk kez atıl işsizlik (geniş tanımlı işsizlik) oranını açıkladığına dikkat çeken DİSK AR, bunun eski TÜİK verilerinin işsizlikte gerçek durumu açıklamaktan ne kadar uzak olduğunu gösterdiğini vurguladı.

"Biz 10 yıldır hesaplıyorduk! TÜİK de nihayet geniş tanımlı işsizliği gördü!" denilen açıklamada "DİSK-AR’ın 10 yıldır ILO metodolojisine dayanarak hesapladığı geniş tanımlı işsizlik hesaplaması nihayet TÜİK tarafından da kullanılmaya başlandı" denildi.

'Önemli buluyoruz'

TÜİK'in "işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler" adı altında ILO’nun 2013 yılında benimsediği kriterleri esas alan yeni işsizlik türlerini de ek olarak açıklamaya başladığı belirtilen açıklamada "Böylece TÜİK tarihinde ilk kez âtıl işsizlik (geniş tanımlı işsizlik) türünü açıklamış oldu" ifadesine yer verildi.

DİSK-AR'ın yaklaşık 10 yıldır geniş tanımlı işsizlik hesaplamaları yaptığı, TÜİK'inse yıllardır ısrarla geniş tanımlı işsizlik hesaplamalarını açıklamaktan kaçındığı vurgulanan açıklamada "TÜİK’in dar tanımlı işsizlik verileri ciddi eleştirilere uğruyordu. Bu çerçevede TÜİK’in yapmış olduğu yöntem değişikliği DİSK-AR olarak yıllardır yaptığımız geniş tanımlı işsizlik hesaplamalarının önemini ortaya koymuş oluyor. TÜİK tarafından kullanılan metodolojinin ayrıntıları bir yana ilke olarak geniş tanımlı işsizlik türlerinin açıklanmaya başlanmasını önemli buluyoruz" denildi.

'Dar tanımlı işsizlikteki düşüş hesaplama yöntemindeki eksiklikten kaynaklanıyor'

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre Ocak 2020’de yüzde 12,8 olan dar tanımlı işsizliğin Ocak 2021’de yüzde 12,2’ye gerilediği, yüzde 21,2 olan geniş tanımlı işsizliğinse yüzde 29,1’e yükseldiği belirtilen açıklamada dar tanımlı işsizlik oranının düşüyor gözükmesinin temel nedeninin bu hesaplama yönteminin eksikliğinden kaynaklandığı ifade edildi.

Dar tanımlı işsizlik hesaplama yönteminin zamana bağlı eksik istihdamı, ümitsiz işsizleri ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanları kapsamadığı belirtilen açıklamada "Oysa geniş tanımlı işgücü hesaplaması (âtıl işgücü oranı) zamana bağlı eksik istihdamı, ümitsiz işsizleri ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanları kapsıyor. Bu yüzden dar tanımlı işsizlik düşüyor gözükürken geniş tanımlı işsizlik yüzde 30’a dayanmış durumda" denildi.

TÜİK’in bugün açıklamaya başladığı yeni metodolojiye dayalı veri setinin ayrıntılı dökümlerinin henüz yayımlanmadığı kaydedilen açıklamada "Bu ayrıntılar yayımlanınca TÜİK’in yeni HİA işgücü veri setine ilişkin kapsamlı raporumuzu açıklayacağız" denildi.