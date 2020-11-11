DİSK Başkanı polis yüzünden mi Covid-19 oldu?

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından soru önergesi verdi ve testi polis saldırısının ardından pozitif çıktığına işaret etti.

Ersoy; 4 Kasım 2020 tarihinde görüşülmeye başlanan torba yasaya karşı görüşlerini açıklamak üzere Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konfederasyon yönetimi ve DİSK’e bağlı sendikaların genel başkanları TBMM önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına kolluk kuvvetlerinin tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak müdahale ettiğini ve polis saldırısının ardından DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıktığını ifade etti.

Sorumlu emri verenlerdir

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkeoğlu’nun Covid-19 testinin pozitif çıkmasının, kıdem tazminatı ve emeklilik haklarını gasp eden tasarıya karşı Meclis önünde yapılan açıklamaya sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak müdahale eden emniyet amirleri ve emri verenlerin sorumlu olduğunu söyleyen Ersoy Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

1. 4 Kasım 2020 tarihinde TBMM önündeki basın açıklamasına müdahale eden polislere PCR testi yapılmış mıdır?

2. Emniyet amirleri veya görevli polislerden kaçının PCR testi pozitif çıkmıştır?

3. AKP kurultaylarında sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler basına yansımışken, temsili katılım ile gerçekleşecek bir basın açıklamasına müdahale ederek hukuka aykırı bir şekilde engelleyen ve sosyal mesafe kurallarını da ihlal ederek DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sendika genel başkanlarının sağlığını tehlikeye atan emniyet teşkilatı mensupları hakkında soruşturma açılmış mıdır?