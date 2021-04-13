DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyonu aştı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu"nu yayımladı. Buna göre, hem dar hem geniş tanımlı işsizlikte artış devam ediyor. Geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 3 milyon kişi artarak, 10 milyonu aştı. Yüzde 28,3 oranına ulaşan geniş tanımlı işsizlik oranı kadınlarda yüzde 35,6, erkeklerde ise yüzde 24,4.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 12 Nisan 2021’de (dün) açıkladığı "Şubat 2021 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması" sonuçlarını da inceleyen DİSK-AR şu değerlendirmeyi yaptı:

"TÜİK işsizlik oranı olarak ifade ettiği mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranını yüzde 13,4 ve TÜİK’in âtıl işgücü olarak adlandırdığı, DİSK-AR’ın ise geniş tanımlı işsizlik olarak ifade ettiği oran yüzde 28,3 olarak açıklandı. Böylece mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı son bir yılda 0,8 puan ve bir aylık dönemde ise 0,7 puan arttı. Mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) oranı ise son bir yılda 7,5 puan arttı ve bir aylık dönemde ise 1,2 puan azaldı."

Dar ve geniş tanımlı işsiz sayıları ile işsizlik oranları

TÜİK verilerinden yaptığımız hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Şubat 2021’de 10 milyon 20 bin olarak gerçekleşti. Şubat 2020’de 7 milyon 70 bin ve Ocak 2021’de 10 milyon 511 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısında son bir yılda 2 milyon 950 bin kişi arttı.