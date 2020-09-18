DİSK-AR: Erkeklerin geliri kadınlardan yüzde 31 fazla

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Uluslararası Eşit Ücret Günü nedeniyle bir rapor yayımladı. DİSK-AR'ın yayımladığı raporda, ücretli kadın ve erkekler arasındaki gelir eşitsizliğinin büyüdüğüne dikkat çekildi.

Buna göre, erkekler kadınlardan yüzde 31,4 daha fazla gelir elde ediyor. 2006 yılında yüzde 12 olan fark yüzde 20,7’ye yükseldi.

Kendi hesabına çalışan erkekler kadınlardan yüzde 77,3 fazla kazanıyor. Raporda şöyle denildi:

"Bilindiği gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nı 11 Eylül 2020 günü yayımladı. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ülkemizde yoksulluk, gelir eşitsizliği ve yaşam koşulları konusunda en önemli araştırmalardan birini oluşturuyor. Araştırma hane ve fert gelirlerine ilişkin önemli bilgiler içeriyor. TÜİK verilerini toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın ve erkeklerin gelirleri arasındaki farklar açısından ele aldık. Araştırmada kadın ve erkeklerin ortalama fert gelirlerini inceledik. Erkeklerin ortalama yıllık iş gelirleri kadınlara göre yüzde 31,4 gibi oldukça yüksek düzeydedir. Diğer ifadeyle erkekler kadınlara göre üçte bir daha fazla kazanıyor.

Erkekler kadınlara göre yüzde 31,4 daha fazla gelir elde ederken bu durum işteki duruma göre farklılıklar göstermektedir. Kendi hesabına çalışan erkekler kadınlara göre yüzde 77,3, yevmiye ile çalışan erkekler ise kadınlara göre yüzde 85,8 daha fazla gelir elde ediyor. Öte yandan ücretli ve işveren olarak istihdamda olan kadın ve erkeklerin ortalama yıllık iş geliri farkı yevmiyeli ve kendi hesabına çalışanlara göre azdır. Ücretli olarak çalışan erkekler, ücretli olarak çalışan kadınlara göre yüzde 20,7 daha fazla kazanırken, işveren olarak çalışan erkekler, işveren olarak çalışan kadınlara göre yüzde 20,2 daha fazla kazanmaktadır."