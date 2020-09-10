DİSK AR: Covid-19, Haziranda 14,2 milyon işsiz ve iş kaybı yarattı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nu (Eylül 2020) yayımladı.

Covid-19’un istihdam ve işsizlik üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiği belirtilen raporda, Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısının ve iş kaybının Haziran 2020’de 14,2 milyona yükseldiği belirtildi.

İstihdam ve işsizlik vahim tablo sürüyor

TÜİK'in Haziran 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarının bugün açıklandığı belirtilen raporda "Haziran 2020 HİA sonuçları ekonominin yeniden açıldığı haziran ayı verilerini yansıtması açısından son derece önemli. Haziran 2020 verileri salgının en yoğun geçtiği nisan ve mayıs aylarından sonra salgında kısmi bir gerilemenin görüldüğü ve ekonominin açıldığı dönemi yansıtıyor. Ancak istihdam ve işsizlikteki vahim tablo sürüyor" denildi.

TÜİK’e göre dar tanımlı işsizlik oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşirken, TÜİK’e göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2020 Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi oldu.

TÜİK'in açıkladığı sonuçlar gerçek tabloyu yansıtmıyor

Raporda TÜİK'in açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısının Covid-19’un yarattığı depremi yansıtmaktan oldukça uzak olduğuna işaret edildi ve işten çıkarma yasağı nedeniyle dar tanımlı işsizlik verilerinin işgücü piyasalarındaki gerçek tabloyu yansıtmadığına dikkat çekildi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,9

DİSK-AR raporunun özet bulguları şöyle: