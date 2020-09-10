DİSK AR: Covid-19, Haziranda 14,2 milyon işsiz ve iş kaybı yarattı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nu (Eylül 2020) yayımladı.
Covid-19’un istihdam ve işsizlik üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiği belirtilen raporda, Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısının ve iş kaybının Haziran 2020’de 14,2 milyona yükseldiği belirtildi.
İstihdam ve işsizlik vahim tablo sürüyor
TÜİK'in Haziran 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarının bugün açıklandığı belirtilen raporda "Haziran 2020 HİA sonuçları ekonominin yeniden açıldığı haziran ayı verilerini yansıtması açısından son derece önemli. Haziran 2020 verileri salgının en yoğun geçtiği nisan ve mayıs aylarından sonra salgında kısmi bir gerilemenin görüldüğü ve ekonominin açıldığı dönemi yansıtıyor. Ancak istihdam ve işsizlikteki vahim tablo sürüyor" denildi.
TÜİK’e göre dar tanımlı işsizlik oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşirken, TÜİK’e göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2020 Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi oldu.
TÜİK'in açıkladığı sonuçlar gerçek tabloyu yansıtmıyor
Raporda TÜİK'in açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısının Covid-19’un yarattığı depremi yansıtmaktan oldukça uzak olduğuna işaret edildi ve işten çıkarma yasağı nedeniyle dar tanımlı işsizlik verilerinin işgücü piyasalarındaki gerçek tabloyu yansıtmadığına dikkat çekildi.
Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,9
DİSK-AR raporunun özet bulguları şöyle:
- Haziran ayında ekonomi açılmasına rağmen istihdam ve işsizlikte Covid-19’un olumsuz etkisi sürüyor.
- TÜİK’in dar tanımlı (resmi) işsizlik oranı ve sayısı Covid-19’un etkisini açıklamaktan uzak.
- DİSK-AR, ILO’nun yöntemini esas alarak Covid-19’un yarattığı gerçek istihdam kaybını ve işsizliği hesapladı.
- Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Haziran 2020’de 14,2 milyona yükseldi!
- Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı yüzde 40,4 olarak hesaplandı.
- Covid-19 Haziran 2020’de en az 5 milyon 484 bin yeni eşdeğer istihdam kaybına yol açtı.
- Geniş tanımlı işsiz sayısı 10,2 milyona yükseldi.
- Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,9 olarak gerçekleşti.
- İstihdam bir yılda 1 milyon 981 bin kişi azaldı.
- İstihdam oranı yüzde 42,4’e geriledi.
- İşbaşında olanların son bir yılda sayısı 3 milyon 830 bin kişi azaldı.
- Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 583 binden 1 milyon 377 bine yükseldi.
- Kadınlar Covid-19’dan daha fazla etkileniyor: Kadın işgücü yüzde 9,9, kadın istihdamı yüzde 8,7 azaldı.