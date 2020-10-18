Dışişleri'nden Yunanistan'a 'mesnetsiz' yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün (18 Ekim) ülkemizin Ege ve Doğu Akdeniz’deki arama-kurtarma sorumluluk sahasının genişletilmesine ilişkin mesnetsiz bir açıklama yapmıştır" denildi.
Arama-kurtarma alanlarının egemenlik değil hizmet sahaları olduğu savunulan açıklamada "Bu bakımdan kendi karasularını kapsamayan, insan hayatının kurtarılmasına ve korunmasına yönelik bu alanı egemenliğini ihlal olarak gören Yunanistan’ın bu iddiası hukuktan ve insani mülahazalardan uzaktır" ifadelerine yer verildi.
Durumun Türkiye'nin "halihazırda fiilen arama kurtarma hizmeti verdiği alanların günümüz şartlarına göre güncellenmesinden ibaret" olduğu kaydedilen açıklamada şöyle denildi:
"Ülkemizin arama-kurtarma sorumluluk sahası, Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığımızdaki faaliyetlerimizin emniyetini de sağlamak için genişletilmiştir.
Türkiye, çevre denizlerde yürüttüğü başarılı arama-kurtarma faaliyetleriyle Yunanistan’ın aksine siyasi saiklerle değil, bütünüyle insani mülahazalarla hareket etmektedir."
Açıklama şu ifadelerle devam etti: