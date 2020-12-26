Dışişleri'nden Yunanistan'a: Kışkırtıcı adımlar sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan tarafından Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin yayımlanan NOTAM hakkında açıklamada bulundu.

Yunanistan'ın bölgede gerginliği artırıcı ve kışkırtıcı adımlarının sürdüğünü dile getiren Aksoy, "Buna son örnek, Yunanistan'ın yayımladığı bir NOTAM'la silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesi ve Ege'yi boydan boya ve Doğu Akdeniz'de çok geniş bir sahayı 4 Ocak'tan 26 Şubat 2021 tarihine kadar kapatmasıdır. Yunanistan’ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz" dedi.