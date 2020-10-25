Dışişleri'nden Karabağ'da ateşkes ihlali açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün ilan edilen ateşkesin ihlal edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Aksoy açıklamasında "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısıyla başlayan çatışmalar üzerine 10 Ekim ve 18 Ekim tarihlerinde ilan edilen ateşkesler Ermenistan tarafından kısa süre içerisinde ihlal edilmiştir. Son olarak bugün ABD’nin girişimleri neticesinde savaş esirleri ve cenazelerin değişimine imkân tanımak için tekrar ateşkes ilan edilmiştir. Maalesef, bu ateşkes de Ermenistan tarafından dakikalar içerisinde ihlal edilmiş, Ermenistan hem cephe hattında Azerbaycan mevzilerine, hem de çatışma bölgesinden uzakta Azerbaycan’ın iç bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdürmüştür" ifadelerini kullandı.

Aksoy "Minsk Grubu Eş-Başkanlarının çabalarının somut sonuçlar verebilmesi için Ermenistan’ın ihlallerini dikkate alarak, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka uygun kalıcı çözümü hedefleyen, sonuç odaklı bir müzakere süreci başlatmalarını gerekli görüyoruz. İlan edilen ateşkeslerin de ancak bu sayede sürdürülebilir hale gelebileceğini düşünüyoruz" diye belirtti.