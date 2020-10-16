Dışişleri'nden AB zirvesi kararlarına tepki

Avrupa Birliği zirvesinin sonuç bildirisinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki son adımları “tek taraflı ve provokatif eylemler” diye nitelendi ve AB Konseyi’nin bundan “üzüntü duyduğu” dile getirildi. Kuzey Kıbrıs’ta Maraş'ın açılmasının da “provokasyon” diye nitelendiği bildiride, bu adımdan geri dönme çağrısında bulunuldu. Bildiride anlaşmazlık alanlarında gerilimin düşürülmesi için Ankara’nın “acilen kararlı ve kalıcı adımlar atması gerektiği” belirtildi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin yaptırımların değerlendirilmesiyse AB’nin Aralık ayındaki zirvesine bırakıldı.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan yazılı yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB zirvesi kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümleri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy açıklamasında "Türkiye’nin tezlerini her zamanki peşin hükümlü ve önyargılı tutumuyla görmezden gelen AB’nin, ülkemizin hem kendi hem Kıbrıs Türklerinin haklarını savunma kararlılığını, bugünkü toplantıda 'kışkırtma' olarak tanımlaması şaşırtıcı olmamıştır” ifadesini kullandı.

“AB’nin diyalog, uzlaşı ve koşulsuz olumlu gündemi teşvik etmek yerine yaptırım söylemine devam etmesinin, amacının ve kullandığı dilin samimiyet ve yapıcılıktan uzak olduğunu da gösterdiğini” kaydeden Aksoy şunları belirtti:

"AB, ortak çıkar ve ortak gelecek gündemiyle bölgede Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarına da saygı göstererek sorunları çözmeye yönelmelidir. Bunun için Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin mantık dışı ve şımarıkça taleplerine koşulsuz şekilde teslim olmaktan vazgeçmelidir. Tehdit dilinin Türkiye’ye karşı işlemeyeceği bilinmelidir. AB’den Türkiye’yi tehdit etmek yerine elle tutulur, tarafsız ve ortak çıkarlarımıza hizmet eden, çözüm odaklı öneriler sunmasını bekliyoruz."