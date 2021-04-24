Dışişleri'nden 24 Nisan açıklaması

24 Nisan 1915'te yaşanan katliamın yıldönümü dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık açıklamasında, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" denildi.