Dışişleri'nden 24 Nisan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık' dedi.

Haber Merkezi

24 Nisan 1915'te yaşanan katliamın yıldönümü dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık açıklamasında, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" denildi.

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