Dışişleri: Yunanistan'ı önkoşulsuz diyaloğa çağırıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamaya yönelik, "Ülkemiz uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerine devam edecektir" açıklamasında bulundu.
Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini "yasadışı" olarak tanımladığı açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "mesnetsiz iddiaları"nı yinelediğini savunan Aksoy şunları kaydetti: