Dışişleri Bakanlığı Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin 25 Ocak'ta yeniden başlayacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "İstikşafi Görüşmeler'in 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır" denildi.
Çağdaş Gökbel
Dışişleri: Yunanistan ile istikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin 25 Ocak'ta yeniden başlayacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "İstikşafi Görüşmeler'in 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır" denildi.