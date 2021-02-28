Dışişleri: Son dört yılda 80 binden fazla sığınmacı ülkemize geri itildi

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan tarafından geri itilen sığınmacılara ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasını geçen yıl AKP'nin yarattığı sığınmacı krizinin yıldönümünde yapması dikkat çekti.

Bakanlık Şubat ayında 61 sığınmacının Yunanistan'dan Türkiye'ye "geri itildiğini", son dört yılda Türkiye'ye geri itilen sığınmacı sayısının 80 binden fazla olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunan hükümetine "uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatının yasakladığı geri itmelere ve insan hakları ihlallerine son verme", AB'ye ise "AB hukukunu ve AB Temel Haklar Şartı’nı, insan onurunu esas alacak şekilde üye devletlerde uygulanmasını gözetme" çağrısı yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 ve 24 Şubat 2021 tarihlerinde meydana gelen iki ayrı olayda Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacı/göçmenler, telefonları, paraları, değerli eşyaları ve ayakkabıları çalındıktan sonra, Meriç Nehri’nin ortasındaki adacığa botlarla getirilerek, çaresizce ölüme terkedilmiştir. 23 Şubat tarihinde 22; 24 Şubat tarihinde 29 sığınmacı/göçmen, sınır birliklerimizce ölümden kurtarılmıştır.

Geri itilen kişilerle yapılan mülakatlar neticesinde, bazılarının Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan’a gelen ve ülkemize geri itilen yabancılar oldukları tespit edilmiştir.

18 Şubat 2021 tarihinde, yine Yunan güvenlik güçleri tarafından, Midilli adasındaki mülteci kampından COVID-19 testi gerekçesiyle çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişilik Afgan sığınmacı grubu, darp edildikten, değerli eşyaları, paraları alındıktan sonra ülkemize geri itilmiştir.

Yunanistan’ın sistemli bir politika içinde yürüttüğü, bazı olaylarda AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı/FRONTEX’in de dahil olduğu geri itmeler ve hukuk tanımaz uygulamalar, yıllardır devam etmektedir. Son dört yılda 80 binden fazla sığınmacı ülkemize geri itilmiştir.

Yunan hükümetini ve geri itmelere dahil olan tüm unsurları, uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatının yasakladığı geri itmelere, insanlık onuruna aykırı muamelelere ve insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz. Avrupa Birliği’ni de, AB hukukunu ve AB Temel Haklar Şartı’nı, insan onurunu esas alacak şekilde üye devletlerde uygulanmasını gözetmeye davet ediyoruz."

Geçen yıl ne olmuştu?

AKP iktidarı geçen yıl İdlib'de 38 askerin yaşamını yitirmesinin ardından Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları artık durdurmayacaklarını duyurmuş ve Türkiye'nin her yerinden sığınmacılar kaldıkları Göç İdare Merkezi ya da bulundukları kentlerden Yunanistan sınırına doğru harekete geçmişti.

Meriç Nehri'nden geçip Yunanistan sınır güvenliği tarafından yakalananların, pasaportlarına, cep telefonlarına ve diğer kişisel eşyalarına el konulup, darp ediliyor, ardından çıplak bir şekilde Türkiye tarafına geri gönderiliyordu. Bu tür olaylar bir hafta boyunca sayısız kez yaşandı.

Sınırdan geçmek için yaşanan trajedilerin, yoğun şiddet içeren günlerin sonunda 3 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı, yüzlerce kişi hastanelere tedavi için başvurdu.