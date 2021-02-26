Dışişleri 'müteahhidi' Hırvatistan'da: 'Türk inşaat firmaları işlerini çok hızlı bitirir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan ziyaretinde Türk inşaat firmalarının işlerini zamanından önce bitirdiğini söyleyerek ülkeye depremden etkilenen bölgenin yeniden inşasında Türk firmalarıyla çalışmaları çağrısı yaptı.

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'la görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ülkede depremin vurduğu Petrinja bölgesinde AFAD tarafından yapılan konteyner kenti ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Hırvatistan devletinin ve hükümetinin deprem bölgesindeki halka ve o bölgenin tekrar inşasına yönelik çalışmalarını takdir ettiklerini belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Diğer alanlarda olduğu gibi buraların yeniden inşası, özellikle konut inşaatında Türk firmalarını tavsiye edebilirim. Çünkü Türk firmaları kalitenin yanında işini çok hızlı, zamanından önce bitirdiği için, Türkiye'de de şimdi deprem bölgelerinde konutları dağıtmaya başladık. İzmir'de en son deprem olan bölgede de ağustos ayında konutlar dağıtılacak. Tabii takdir kendilerinin, Türk firmalarıyla çalışırlarsa işler daha hızlı biter."