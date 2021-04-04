Dışişleri Bakanlığı'ndan Ürdün açıklaması: Endişeyle izliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün’de üst düzey yetkililerin darbe girişimine katıldıkları suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu’da barışın kilit ülkesi Ürdün’ün istikrar ve huzurunu Türkiye’nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz. Ürdün’de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz" denildi.

Ürdün resmi haber ajansına göre kraliyet ailesinin bir üyesi ve Suudi Arabistan elçisi Hasan bin Zaid ve Basem İbrahim Avadallah dahil 20'nin üzerinde kişi "Darbe girişimine karıştıkları" suçlamasıyla tutuklanmıştı.