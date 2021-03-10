Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Papa için bastırılan pullara' ilişkin açıklama

Katoliklerin dini lideri Papa'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ni ziyaret etmesi anısına bastırılan puldaki haritada Sivas’tan Kars’a, Hatay’dan Hakkâri’ye kadar olan bölgenin 'Kürdistan toprağı' olarak gösterilmesi sonrası Dışişleri'nden açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Papa Fransuva’nın Irak’ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" denildi.