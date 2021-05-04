Dışişleri Bakanlığı, ''Bakan Yardımcısı Önal'ın Mısır ziyareti 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek'' açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan yardımcıları düzeyinde bir heyetin Mısır'a gideceğini açıklamıştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Mısır ziyareti' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Önal'ın Mısır ziyaretinin 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşeceğini açıkladı.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı, ''Bakan Yardımcısı Önal'ın Mısır ziyareti 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek'' açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan yardımcıları düzeyinde bir heyetin Mısır'a gideceğini açıklamıştı.