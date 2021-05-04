Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Mısır ziyareti' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Önal'ın Mısır ziyaretinin 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşeceğini açıkladı.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı, ''Bakan Yardımcısı Önal'ın Mısır ziyareti 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek'' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan yardımcıları düzeyinde bir heyetin Mısır'a gideceğini açıklamıştı. 

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