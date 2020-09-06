Dışişleri Bakanlığı’ndan Kosova’ya Kudüs tepkisi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımlayarak, Kosova liderliğinin Kudüs’te büyükelçilik açma kararına tepki gösterdi.

Açıklamada Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Hoti ve Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'nın sosyal medya paylaşımlarından, Kosova ile İsrail'in birbirlerini karşılıklı tanımalarına ilaveten Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasının da taahhüt edildiğinin anlaşıldığı belirtilerek, Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesinin dahi hayal kırıklığı yarattığı ifade edildi.

Türkiye’nin Kosova’yı ilk tanıyan ülkeler arasında olduğu ve bu ülkenin uluslararası alanda tanınmasına yönelik çabalara öteden beri büyük destek verdiği hatırlatılan açıklamada, bu sürecin uluslararası hukuk hilafına ve bilhassa toprakları işgal altında bulunan Filistin halkının acıları üzerine inşa edilmesinin doğru bulunmadığı dile getirildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Kosova liderliğine, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirecek ve gelecekte Kosova'nın başka devletlerce tanınmasına da engel olabilecek bu tür adımlardan kaçınması çağrısında bulundu.