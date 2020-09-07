Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'da okutulacak ders kitaplarıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa’da okutulacak lise son sınıf tarih-coğrafya ders kitabında PKK ve YPG’ye yer verilmesine tepki göstererek, "İdeolojik dogmaların ve siyasi menfaatlerin ders kitaplarında bu denli çarpıtılarak sunulması gelecek kuşaklar için ciddi tehlike oluşturmaktadır" diye konuştu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Aksoy şunları söyledi: "Fransa’da liselerde okutulmak üzere bir yayınevi tarafından hazırlandığı anlaşılan ders kitabında, Kürtlerle ilgili olarak PKK/YPG terör örgütünün bölücü ideolojisi doğrultusunda ifadelere yer verildiği görülmektedir. Fransa'nın yürüttüğü resmi politikanın bir sonucu olan bu terör propagandasının, Başkanlık saraylarında terör örgütünün sözde temsilcilerini ağırlayanlardan alınan cesaretle yapıldığının aşikar olduğu."

'PKK/YPG ile Suriyeli Kürtleri bir tutmak hatadır'

"Fransız makamları, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz terörle mücadele harekatlarımızı işgal girişimi olarak nitelemişlerdi. Bu asılsız ithamların arkasında, terör devleti kurma planlarına Barış Pınarı Harekatımızla vurduğumuz darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığı yatmaktadır.

Muhteris siyasetçi ve yöneticilerin gelecek nesilleri nefretle zehirleyerek sorumsuzluklarını daha da derinleştirmeleri insanlık adına endişe vericidir. İdeolojik dogmaların ve siyasi menfaatlerin ders kitaplarında bu denli çarpıtılarak sunulması gelecek kuşaklar için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Eğitim alanındaki bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz."