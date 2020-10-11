Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'ın ateşkes ihlaline kınama

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği roket saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır. Ermenistan’ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir."