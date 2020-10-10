Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nca, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilan edilen ateşkese ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada "Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri gelmiştir. Azerbaycan da son kez Ermenistan’a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir. İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir. Türkiye başından beri ancak Azerbaycan’ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir" denildi.