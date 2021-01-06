Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki olaylar hakkında açıklama

ABD’nin başkenti Washington’da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'deki olaylar hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" denildi.

'Endişe ile izliyoruz'

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ABD'deki olayları endişeyle izlediklerini, tarafları öncelikle sükunete davet ettiklerini belirtti. Şentop, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk. Herkese de bunu tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD'deki olaylara ilişkin paylaşım yaptı. Kalın, "Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" dedi.