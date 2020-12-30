Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de Suudi destekli hükümet üyelerini taşoyan uçağın inişi sonrası Aden Havalimanı'nda gerçekleşen saldıyı kınadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Geçtiğimiz hafta görevine başlayan Başbakan Muin Abdülmelik başkanlığındaki yeni Yemen Hükümeti üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanına inişinden sonra gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kardeş Yemen halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.