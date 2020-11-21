Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bugün bir açıklama daha yayımlayarak, Oruç Reis'in sismik araştırma faaliyetine ilişkin itirazlarını yinelediğini belirtti.

AA'nın haberine göre, Aksoy, bu itirazların, Türk Dışişleri Bakanlığınca yanıtlandığını söyleyerek, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir" diye konuştu.