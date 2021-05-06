Dışişleri Bakanlığı: Mısır'la görüşmeler tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Mısır arasında Kahire'de yapılan görüşmeler hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire’de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır" denildi.

Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada "Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır" ifadeleri kullanıldı.