Dışişleri Bakanlığı: Mali Cumhurbaşkanı'nın istifaya zorlanmasından endişeliyiz

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Cumhurbaşkanı Keita’nın askeri darbeyle istifa etmeye zorlanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mali’de 18 Ağustos 2020 günü Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın Parlamento ve Hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz.

Dost ve Kardeş Mali’de iç barış, güven ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Keita ve tutuklu bulunan diğer üst düzey yetkililerin derhal serbest bırakılmaları ve ülkede anayasal düzene bir an önce geri dönülmesi yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz. BM, Afrika Birliği ve ECOWAS’ın bu amaçla yürüttüğü çabaları destekliyoruz.

Türkiye, içinden geçtiği bu zor dönemde dost ve kardeş Mali’nin yanında yer almaya devam edecektir.

Keita istifasını duyurmuştu

Mali'de askeri hareketlilik sonrası alıkonulan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, Devlet Televizyonu'nda istifasını duyurmuştu.

Keita, televizyonda yaptığı istifa konuşmasında "İktidar gücünün elimde kalması için kan dökülmesini istemiyorum'' açıklamasını yapmıştı.