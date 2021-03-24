Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı'nın ifadelerini kabul edilemez buluyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Emmanuel Cumhurbaşkanı Macron'un France 5 kanalında verdiği mülakatta "Türkiye'nin Fransa seçimlerine müdahale edeceği" sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Aksoy, "Macron’un, programda yöneltilen kasıtlı sorulara verdiği yanıtlarda, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi hilafına kullandığı ifadeleri kabul edilemez buluyoruz. İki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilimlerin yerini sükunete ve dostluğa bırakması için adımlar attığımız bu dönemde, Sayın Macron’un bu açıklamalarının talihsiz ve tutarsız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Aksoy'un açıklamalarının bir bölümü şöyle:

"Macron’un, programda yöneltilen kasıtlı sorulara verdiği yanıtlarda, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi hilafına kullandığı ifadeleri kabul edilemez buluyoruz. Türkiye Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya konularında uluslararası hukuktan kaynaklanan meşruiyete dayanan politikalar izlemektedir.

AB Zirvesi öncesi kasıtlı hazırlanan ve Avrupalı Türkiye gerçeğini aşındırmaya yönelik yayının ve bu tutarsız iddiaların amacına ulaşmayacağı açıktır. Türkiye gerek izlediği bölgesel politikalarla gerek üye ülkelerle oluşturduğu yakın ikili ilişkilerle Avrupa kıtası, NATO ve transatlantik ilişkilerinde etkin olmaya ve en büyük katkıları sunmaya devam edecektir.

Öte yandan, Sayın Macron’un Türkiye’nin Fransa’nın iç siyasetine gelecek seçimler üzerinden müdahale edeceği hususunda kesin hükümlerle ileri sürdüğü iddiayı da, ülkede yaşayan yabancı kökenli toplumları yabancılaştırıcı ve bu yönüyle tehlikeli buluyoruz."

Dün France 5 kanalına demeç veren Macron, "Türkiye'nin yaklaşan seçimleri etkilemeye çalışacağından endişe duyduğunu" dile getirerek, "Tehditler örtülü değil, bence bu nedenle oldukça net olmalıyız" demişti.