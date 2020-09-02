Dışişleri Bakanlığı: Die Welt gazetesindeki haber hayal mahsulü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan ve "Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un, Yunan Hükümet Sözcüsü’nün, Die Welt’te Türkiye Hakkında Yayınlanan Bir Habere İlişkin İfadeleri Hakkındaki Soruya Cevabı" başlığını taşıyan açıklamada şöyle denildi:

"Yunanistan Hükümet Sözcüsü’nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz’de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür.

Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir."

Die Welt'te yayınlanan haberde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kimsenin zarar görmeyeceğinden emin olun" diyerek Yunan gemisinin batırılmasını istediği, Türk generallerinse bu talebi kabul etmediği iddiasına yer verilmişti.