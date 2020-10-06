Dışişleri Bakanlığı: AB ön yargılı ve yapıcı olmaktan uzak

AB Komisyonu'nun yayımladığı 'Türkiye Raporu'nda Türkiye'nin kuruma üyelik şansının 'buharlaştığı' belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ysa yayımladığı açıklamada, AB'nin raporunu hedef alarak, "Avrupa Komisyonu 2020 Türkiye Raporu'nun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselelerine ilişkin bölümleri tamamen Yunan-Rum tezlerine dayanmaktadır. Bu durum Komisyonun tarafsızlığına leke düşürmektedir. Ne Kıbrıs sorununun çözümüne ne de Ege ve Doğu Akdeniz’in istikrarına katkı sağlayan bu yanlı ve hukuk dışı bakış açısını reddediyoruz. Dahası Yunan- Rum ikilisinin, AB- Türkiye ilişkilerini bu raddede rehin alabilmesi, Birliği stratejik akıl ve vizyondan uzaklaştırmakta, AB’nin çıkarlarına da zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

AB Raporu: Türkiye hükümeti ekonominin altını oydu

AB Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye'nin İlerleme Raporu'nda, "hükümetin ekonominin altını oyduğu, demokrasiyi erozyona uğrattığı, bağımsız mahkemeleri yok ettiği" ifadeleri yer alırken "AB'nin hukukun üstünlüğü, temel haklar ve yargı alanındaki devam eden olumsuz gelişmelere ilişkin ciddi endişeleri Türkiye tarafından inandırıcı bir biçimde ele alınmadı" denildi.

Rapor: Dış politika AB'ninkiyle zıt düşüyor

Raporda, Türkiye’nin dış politikasının AB öncelikleriyle zıt düştüğü, Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliklerin raporlama döneminde arttığı belirtildi.

AB'nin üye ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi ihtiyacını vurguladığı ifade edilen raporda, gerginliğin düşürülmesine yönelik çabaların sürmesi şartıyla pozitif bir AB-Türkiye siyasi gündeminin hayata geçirilmesini AB Konseyinin 1 Ekim'de kabul ettiği belirtildi.

Raporda, Libya konusunda "Türkiye, Libya'daki çatışmaya yönelik askeri müdahalesini önemli ölçüde artırarak sahadaki durumun tersine dönmesine katkıda bulunmuştur." değerlendirmesi yer alırken Suriye konusunda Türkiye'nin sahadaki askeri gözlem noktalarını muhafaza ettiği ve bölgeye daha fazla takviye getirdiği belirtildi.