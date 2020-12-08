Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye olarak tam üyelik perspektifiyle ilişkilerimizi geliştirmek istedik. Bu böyle oldu mu hayır, bazen bizden kaynaklanmıştır bazen onlardan." dedi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir" ifadelerini kullandı.

AB'nin Yunanistan'la ilgili meselelerde dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan hiçbir zaman diyaloğa yanaşmadı. Biz her zaman aklı selim, olumlu hava yaratarak ilişkilerimiz geliştiririz. Sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözeriz" değerlendirmesinde bulundu.