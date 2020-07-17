Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurtdışında 571 vatandaşımız Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un soru önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9 Haziran itibarıyla yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları arasında bildirilen pozitif vaka sayısının 926 olduğunu belirtti.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Çavuşoğlu şunları dile getirdi:

"Vatandaşlarımızın yurtdışından dönüşlerine ilişkin ücret tespiti ve biletleme işlemleri havayolu şirketleri tarafından yapılıyor. Yurtdışından getirilen vatandaşlarımızın karantina işlemleri ve diğer süreçler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımız eşgüdümünde sağlanmaktadır. 9 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız arasında bakanlığımıza intikal eden pozitif vaka sayısı 926’dır. Ayrıca, yurtdışında bulunan 571 vatandaşımız Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir."