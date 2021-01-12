Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ile Ross'un görüşmesinde, ikili ekonomik ilişkilerin ele alındığı bildirildi.