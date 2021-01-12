Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu ile Ross'un görüşmesinde, ikili ekonomik ilişkilerin ele alındığı bildirildi.
Erhan Nalçacı
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu ile Ross'un görüşmesinde, ikili ekonomik ilişkilerin ele alındığı bildirildi.