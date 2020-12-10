Dışişleri Bakan Yardımcısı: Yaptırım tehdidini kabul etmemiz mümkün değil

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün başlayan AB Liderler Zirvesi'nde, Türkiye aleyhine gündeme gelebilecek olası yaptırım kararlarına ilişkin, "Kendi kıta sahanlığımızda, hidrokarbon arama faaliyetlerimizin durdurulması için yaptırım tehdidinde bulunulmasını elbette kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki uyuşmazlıklara, uluslararası hukuk ve hakkaniyet temelinde barışçı çözümler getirmek amacıyla her zaman iş birliğinden yana ve ön koşulsuz müzakereye hazır olduğunun belirten Önal, bu kapsamda, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'le ilgili bölgesel konferans düzenlenmesi önerisi çerçevesinde AB ile istişarelerin devam ettiğini söyledi.