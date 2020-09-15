Dışişleri açıklamalarının yüzde 60'ından fazlası 'kınama'

Dışişleri Bakanlığı'nın son 100 açıklamasının yüzde 60'ından fazlası “kınama”, “reddetme”, “telin etme” oldu.

Resmi internet sitesinde “açıklamalar” bölümüne girildiğinde kınamalar serisi peş peşe sıralanıyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın son 50 açıklamasının 34’ü, 100 açıklamanın ise 61 diğer ülkelere yönelik kınamalardan oluşuyor.

Bakanlık, son olarak Kıbrıs ile ABD'i kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Kıbrıs ile ABD arasında imzalanan mutabakat muhtırası kınandı. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, “Bu mutabakat muhtırası, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve Kıbrıs meselesinin çözümüne de zarar verecektir” denildi.

Son kınama ve uyarılardan bazıları şöyle:

♦ 13 Eylül: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un GKRY ve ABD Arasında İmzalanan Mutabakat Muhtırası Hakkındaki Soruya Cevabı

♦ 11 Eylül: İsrail ile Bahreyn Arasında Diplomatik İlişki Tesis Edilmesi Kararı hk.

♦ 11 Eylül: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un 10 Eylül 2020 tarihinde AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Zirvesi Sonunda Kabul Edilen Ortak Bildiri Hakkındaki Soruya Cevabı

♦ 10 Eylül: İsveç’in Başkenti Stokholm’de İslam Düşmanlarının Kuran-ı Kerim’i Yakma Eylemi Hk.

♦ 10 Eylül: Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İfadeleri Hk.

♦ 10 Eylül 2020: Arap Ligi’nin Ülkemizi Hedef Alan Kararları Hk.

♦ 6 Eylül: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Fransa’da Okutulacak Lise Son Sınıf Tarih-Coğrafya Ders Kitabında PKK-YPG’nin Bölücü İdeolojisine Yer Verilmesi Hakkındaki Soruya Cevabı

♦ 6 Eylül: Kosova’nın Kudüs’te Büyükelçilik Açma Kararı Verdiğine İlişkin Haberler Hk.

♦ 5 Eylül: Sırbistan’ın İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıma Kararı Hk.