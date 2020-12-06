Dîsa: Sovyetler Birliği'ndeki Kürtçe ezgiler yeniden

Sovyetler Birliği'nde yaşayan Kürtlerin kültürel üretim merkezlerinden biri olan Erivan Radyosu'nda 1955-1990 yılları arasında kayda alınmış ezgiler klasik müzikle buluşturuldu.

Geçtiğimiz aylarda Almanya Kürt Enstitüsü tarafından başlatılan çalışma sonucunda Erivan Radyosu'nun Kürtçe arşivi erişime açılmıştı.

Bu çalışmanın akabinde yapılan araştırmalar ve derlemelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan "Dîsa" çalışması, kayda alınmış Kürtçe eserleri klasik biçimle buluşturarak yeniden yorumladı. Araştırma ve incelemelerini Özkan Öztaş'ın yaptığı çalışmanın müzik yönetmenliği görevini ise Çukurova Senfoni Orkestrası Başkemanı Yusuf Yalçın üstlendi.

Erivan Radyosu'nda yıllar önce görev almış isimlerden Bêmale Keko, Hovhannes Badalyan, Dawitê Xilo, Aslika Qadir ve Susîka Sîmo'nun seslendirdiği eserlerden bazılarının seçildiği çalışma Kürtçe'de "Yeniden" manasına gelen Dîsa adını taşıyor.

Çalışmanın tanıtım videosu şöyle:

Şarkıların listesine ise buradan erişilebilir.