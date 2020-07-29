Dış ticareti açığı Haziran ayında yüzde 17 azaldı

TÜİK'in dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı Haziran ayında yıllık bazda yüzde 17 azalarak 3 milyar 430 milyon dolardan, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 77.2'den, yüzde 82.6'ya yükseldi.

İhracat ve ithalatta artış

İhracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolara yükseldi.

İthalat ise yüzde 8.3 artarak 16 milyar 308 milyon dolara ulaştı.

Ocak-Haziran döneminde ihracat azaldı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.1 azalarak 75 milyar 21 milyon dolara, ithalat yüzde 3.2 azalarak 98 milyar 895 milyon dolara geriledi.

Böylece, Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı, yıllık bazda yüzde 73.2 artarak 13 milyar 788 milyon dolardan, 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86.5 düzeyinden yüzde 75.9'a geriledi.