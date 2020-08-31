Dış ticaret açığı Temmuz'da 2,7 milyar dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan Temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat da yüzde 7,9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 18,2 azalarak, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2019'da yüzde 82,9 iken, geçen ay yüzde 84,8'e yükseldi.

İhracat, Ocak-Temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 azalarak, 90 milyar 15 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 3,9'luk düşüşle 116 milyar 605 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 55,6 artarak, 26 milyar 590 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Ocak-Temmuz 2019'da yüzde 85,9 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 77,2'ye geriledi.

Türkiye'nin Temmuz ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95,1'i bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 72,3 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, Temmuz ayında imalat sanayisinin payı yüzde 95,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, Temmuzda ara mallarının payı yüzde 72,3, sermaye mallarının payı yüzde 15,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,2 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin Temmuz ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95,1'i bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 72,3 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, Temmuz ayında imalat sanayisinin payı yüzde 95,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, Temmuzda ara mallarının payı yüzde 72,3, sermaye mallarının payı yüzde 15,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,2 olarak kayıtlara geçti.