Dış ticaret açığı Ekim ayında yüzde 34,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre dış ticaret açığı Ocak-Ekim döneminde yüzde 76.2 artışla 40.27 milyar dolara geldi.

İhracat Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.6 artarak 17.33 milyar dolar, ithalat yüzde 84 artarak 19.7 milyar dolara yükseldi.

İhracat Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.1 azalarak 135.62 milyar dolar, ithalat yüzde 2.2 artarak 175.89 milyar dolar oldu.

Ekim ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8 olarak kaydedildi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Ekim ayında tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ekim ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 69,6 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ekim sermaye mallarının payı yüzde 18,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,1 oldu.