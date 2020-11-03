Diş kliniğinden iki kadının cansız bedeni çıkarıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı depremde yıkılan 17 binadan biri olmuştu.

Yıkılan apartmanda bulunan diş kliniğinden bu sabah saatlerinde, çalışanlar Aslı Taner ve Zarife Doğan isimli iki kadının cansız bedeni çıkarıldı.