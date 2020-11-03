İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı depremde yıkılan 17 binadan biri olmuştu.
Yıkılan apartmanda bulunan diş kliniğinden bu sabah saatlerinde, çalışanlar Aslı Taner ve Zarife Doğan isimli iki kadının cansız bedeni çıkarıldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Diş kliniğinden iki kadının cansız bedeni çıkarıldı
İzmir Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda bulunan diş kliniğinden iki kadın cesedi çıkartıldı.
Haber Merkezi
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı depremde yıkılan 17 binadan biri olmuştu.
Yıkılan apartmanda bulunan diş kliniğinden bu sabah saatlerinde, çalışanlar Aslı Taner ve Zarife Doğan isimli iki kadının cansız bedeni çıkarıldı.