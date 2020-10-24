Diş hekimlerine 'normalleşme' baskısı

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri" ile ilgili genelgede, artan Covid-19 vaka sayılarına rağmen bulaş riskinin en yüksek olduğu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde, ivedilikle normalleşmeye gidilmesi istendi.

Pandemi sürecinde sadece acil tedavilerin yapılmasının uygun olduğu kamuya bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, acil olmayan işlemlerin de yapılması için hekimlere baskı uygulanıyor. Bakanlık genelgede ek olarak gerekirse vardiyalı çalışılması için başhekimliklere yetki veriyor.

Konuyla ilgili soL'a konuşan bir diş hekimi, "Sağlık alanında akşam saatlerinde sadece acil hizmeti verilir. Biz bunu zaten veriyoruz ama hiçbir hastanede gece saatlerinde poliklinik yapılmaz. Bakanlık bu uygulamadan derhal vazgeçmelidir" ifadesini kullandı.

Bakanlığın, "Diğer sağlık birimlerinde olduğu gibi ağız ve diş sağlığı birimlerinde de hizmet sunumunun başlaması ve tedavi gereksinimlerinin kontrollü olarak karşılanabilmesi gerekmektedir" denilen açıklamasında şunlara yer verildi: