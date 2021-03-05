Diş hastanelerinde büyük yoğunluk var, tekniker yok

Pandemi kısıtlamalarının kaldırılması sonrası diş hastanelerinde yoğunluk artarken, tekniker eksikliğinin sorunlara neden olduğu açıklandı.

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, pandemi kısıtlamalarının kaldırılması ile diş hastanelerinin tekrar açıldığı belirterek, büyük yoğunluk oluştuğunu söyledi.

“Yönetmelik gereği her 2 diş hekimine 1 ağız ve diş sağlığı teknikeri atanması gerekirken, Türkiye’de kamuda çalışan 16 bin 56 diş hekimi için sadece bin 658 tekniker görev yapıyor" diyen İlgezdi, "Tekrar açılan diş hastanelerindeki yoğunluğun giderilmesi için acilen 6 bin 370  teknikerin atanması gerekiyor” ifadesini kullandı.

 İlgezdi, “Mezun sayısı 2020 yılı itibariyle 25 bin olan ağız ve diş sağlığı teknikleri tüm sağlık çalışanları içinde sadece binde 6 oranında istihdam ediliyor. 2018-2020 yılları arasında 389 ağız ve diş sağlığı teknikeri istihdam edildi, bu sayının acilen artırılması gerekiyor” dedi.

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