Diş hastanelerinde büyük yoğunluk var, tekniker yok

“Yönetmelik gereği her 2 diş hekimine 1 ağız ve diş sağlığı teknikeri atanması gerekirken, Türkiye’de kamuda çalışan 16 bin 56 diş hekimi için sadece bin 658 tekniker görev yapıyor" diyen İlgezdi, "Tekrar açılan diş hastanelerindeki yoğunluğun giderilmesi için acilen 6 bin 370 teknikerin atanması gerekiyor” ifadesini kullandı.

İlgezdi, “Mezun sayısı 2020 yılı itibariyle 25 bin olan ağız ve diş sağlığı teknikleri tüm sağlık çalışanları içinde sadece binde 6 oranında istihdam ediliyor. 2018-2020 yılları arasında 389 ağız ve diş sağlığı teknikeri istihdam edildi, bu sayının acilen artırılması gerekiyor” dedi.