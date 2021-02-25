Diriliş Ertuğrul soruşturmasında karar: Osmanlı padişahları zarar görüyormuş...

Diriliş Ertuğrul soruşturmasında şikayetçi bulamadıkları için yerine "Suçtan zarar görenler" ibaresini koymuşlar, karşısına "Osmanlı Padişahları" yazılmış. Yüzyıllar önce ölmüş padişahlara nasıl zarar vermişim bilmiyorum. Hem, Ertuğrul padisah değildi. İlk padişah Osman Beydir:) pic.twitter.com/QYfS3HGF3L