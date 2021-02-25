Diriliş Ertuğrul soruşturmasında karar: Osmanlı padişahları zarar görüyormuş...

Gazeteci Oktay Candemir hakkında ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisiyle ilgili yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Van’da yaşayan gazeteci Oktay Candemir 7 Eylül 2020’de, TRT’de yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisiyle ilgili Tweet’leri gerekçesiyle “kişinin hatırasına hakaret etmek” suçlamasıyla gözaltına alınmış, ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Candemir hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
'Suçtan zarar gören Osmanlı padişahları'
Takipsizlik kararında suçtan zarar görenlere “Osmanlı padişahları” yazıldı.
Kararın ardından gözaltı esnasında el konulan bilgisayarının iadesini isteyen Candemir’e ‘Yeterli süre dolmadığı’ gerekçesiyle bilgisayarının verilmediği belirtildi.
Söz konusu tweette Candemir "Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'dan sonra şimdi de TRT'de Uyanış Selçuklu başlıyor. Sırada; Bayılış Yavuz, Ayılış Fatih, Yatış Kanuni, Kalkış 4. Murat, Sızlayış Abdülhamit, Yalvarış Vahdettin var(!)" demişti.
Diriliş Ertuğrul soruşturmasında şikayetçi bulamadıkları için yerine "Suçtan zarar görenler" ibaresini koymuşlar, karşısına "Osmanlı Padişahları" yazılmış. Yüzyıllar önce ölmüş padişahlara nasıl zarar vermişim bilmiyorum. Hem, Ertuğrul padisah değildi. İlk padişah Osman Beydir:) pic.twitter.com/QYfS3HGF3L— Oktay Candemir (@oktaycandemir) February 24, 2021